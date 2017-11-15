〈中部〉濁水溪揚塵惡化 中央、地方謀對策改善

2017-11-15

民眾抱怨家具上常蓋層細砂

〔記者黃淑莉／雲林報導〕濁水溪揚塵今年特別嚴重，居民抱怨一天要掃好幾次地，家具擦乾淨不用半小時又蓋一層細砂，立委劉建國昨天邀環保署等相關單位會勘，質疑花錢防治卻看不到成效，要求行政院長賴清德追究相關失職單位；雲林縣長李進勇也率縣府團隊現勘，今天將北上與水利署討論，尋求加速改善濁水溪揚塵問題。

雲縣長今北上水利署討論

上月底東北季風接續報到，濁水溪南岸鄉鎮明顯感受到揚塵較往年嚴重，甚至北端的林內鄉也受揚塵所苦，西螺、二崙及崙背等鄉鎮的空氣品質更是紫爆褐害，民眾抱怨一天要掃好幾次地，家具擦乾淨不用半小時又蓋一層細砂。

縣議員李明哲表示，濁水溪這麼寬，以前說沿海的民眾吃飯拌砂，現在海口的範圍可能要推到林內去了，解決揚塵不能只做灑水等治標工作，現在濁水溪覆蓋面積不到十分之一，做綠覆蓋也沒效果，建議縣府應成立專案，行文中水局讓集集攔河堰放水下來。

四河局：6月豪雨致裸露面積增

水利署第四河川局長白烈燑表示，這幾年河川局針對濁水溪揚塵防治以綠覆蓋、水覆蓋為主，今年揚塵嚴重是因六月初豪雨造成濁水溪兩岸中、高灘地大面積流失，裸露地面積增加，加上東北季風風速過大。

濁水溪揚塵 清代文獻就有記載

環保署空保處副處長謝炳輝指出，根據清代郁永河在「裨海紀遊」中提到「台灣雖沿海沙岸，實平壤沃土，但土性輕浮，風起揚塵蔽天…」，可推測濁水溪揚塵問題早在清代就有。

謝炳輝表示，揚塵治理環保署成立跨部會防治小組，針對易發生揚塵地方分工治理，治標、治本一起進行，治標部分水覆蓋、綠覆蓋是基本解決方式會持續做，治本不容易，需長時間讓上游崩塌自然恢復。

劉建國說，民國一百年至今政府花好幾億元，但揚塵還是沒改善，將要求行政院長賴清德追究相關失職單位，並請環保署在一星期內邀集相關單位，提出檢討改善措施，水利署一個月內提出修正的整治方法。