〈中部〉添電動公車 環署補助3.3億

2017-11-15

〔記者張菁雅／台中報導〕市府積極推動綠色交通，目前已有七十輛電動公車，高居全國第一。交通局十四日表示，已成功爭取環保署補助三．三億元，未來三年會進一步將傳統燃油公車汰換為電動公車、建置充電場站及設施，讓更多業者加入電動公車營運行列，共同為改善空氣品質努力。

交通局長王義川表示，交通工具產生的污染，屬於移動污染源，欲減少移動污染源，除引進電動車輛降低排碳量，大眾運輸推廣也是重要課題。交通局已向環保署爭取為期三年的「台中關鍵八微克︱綠色交通計畫」，包括補助客運業者將柴油公車汰換為電動公車、補助客運業者汰換電動公車老舊電池、建置電動公車充電場站及設施、綠色運輸轉乘計畫等，中央已同意補助約三．三億元。

汰換燃油公車 明年底引進150輛

王義川指出，交通局規劃於一○七至一○九年間，選擇在容易壅塞的公車路線進行試辦計畫，將五十輛燃油公車汰換為電動公車，減少因壅塞產生的車輛怠速空污問題；另補助最初投入台中市服務的十四輛電動公車汰換老舊電池，提高車輛營運效能及延長電動公車壽命；此外，也將補助客運業者設置四十五座充電設備，讓公車營運調度更有效率。

交通局也訂定一○七年底引進一百五十輛電動公車的目標，王義川表示，將透過補助車輛與充電設備等硬體設施、提高電動公車的營運補助，以降低營運成本來鼓勵業者採用電動公車，並會持續規劃電動公車路線與相關推廣措施。

而將於明年底登場的台中世界花卉博覽會，交通局也規劃低碳接駁路線，以電動車營運，正積極向中央申請購車補助，希望讓遊客以低碳環保的方式賞花。