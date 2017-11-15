〈中部〉台中擬放空污假 議員促下修標準

2017-11-15

空品惡化應變草案今開公聽會

〔記者張菁雅／台中報導〕台北市政府日前公布空污假標準，台中市政府環保局也擬訂「台中市空氣品質惡化緊急應變措施草案」，若空污達一級嚴重惡化程度（AQI大於四○○），可宣布停班、停課，該草案將於今天（十五日）召開公聽會。但市議員江肇國、范淞育、謝明源、邱素貞昨日指出，台中市過去從未發生AQI大於四百的狀況，空污假「看得到放不到」，建議市府下修標準。

議員︰照中央標準看得到放不到

江肇國指出，台中市空污假的相關辦法將召開公聽會，市府沿用中央訂定的標準，AQI超過四○○時，可以裁量是否停課，停班則僅限於戶外勞動的勞工，於室內工作者不在此限，但過去台中從未發生這種情況，唯一一次最接近，是在二○一○年沙塵暴襲台，AQI達三八七，等於台中市只有沙塵暴時，才有機會放假，這不是空污假，而是沙塵暴假。

范淞育、謝明源、邱素貞表示，在如此高的標準下，空污假「看得到放不到」，建議市府下修標準，讓市民能真正放空污假。

另外，江肇國也說，台中市目前有十六個空品測站，每個測站數據不同，可能學童就讀學校的地區AQI數據超過四○○，可是家長上班地方的AQI只有三五○，學校停課，家長卻沒有停班，恐造成家長、學童不便。

環保局長白智榮表示，因應環保署今年修訂公告的「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，台中市已擬訂「台中市空氣品質惡化緊急應變措施草案」，今天將召開公聽會，預計年底前公告實施。

依照草案規劃，當空氣品質達預警一級階段（AQI大於一五○），教育局將通告高中以下學校及幼兒園停止戶外重度活動，以維護學童安全。

若空污達三級嚴重惡化程度（AQI大於二○○），市府立即成立防制指揮中心，台中市前卅大工廠必須配合降載減少排放量十％、禁止一至三期老舊的柴油大客車與大貨車於台中市行駛；若達二級嚴重惡化（AQI大於三○○）程度，將禁行二行程機車及禁止各種車輛怠速行為；若達一級嚴重惡化程度（AQI大於四○○），市府研商後，將宣布停班、停課。

環局︰將從空品改善方面努力

至於議員建議下修空污假標準，白智榮表示，過去AQI大於四○○的機率確實較少，市府也不希望看到空品惡化，因此將從空品改善方面努力，召開公聽會就是要廣納各方建言。