〈中部〉農業缺工嚴重 雲縣盼開放農業勞工

2017-11-15

〔記者林國賢、吳欣恬／綜合報導〕雲林縣農業缺工嚴重，農民鋌而走險找非法外勞，卻面臨鉅額罰款，縣長李進勇要求中央評估開放農業外勞，解決農業缺工，否則，雲縣空有萬頃良田，仍將因無人耕作淪為荒田。

農委會；調度國內人力解決缺工

針對此事，農委會輔導處副處長周若男表示，農委會目前正積極透過國內人力調度解決農業缺工，真的沒有辦法，再來跟勞動部商量。她也說，地方政府也應該要一起努力，透過地方農會等方式鼓勵人力進入農業。

農民雇用非法外勞遭巨額罰款

雲林縣勞工處統計，雲林縣前年查獲一一五名非法農業外勞，去年一一○人，今年至九月底已查獲一九三人；農業處長林慧如表示，雲林縣農業缺工非常嚴重，取締非法外勞行動嚴格，她在勞工處服務時，一個種番薯葉的農婦僱用外勞被取締，紅著眼眶捧著十五萬元到縣府繳罰款，當時她的感受只有「天地無情，政府更無情」，如果中央再聽不到農民的聲音，就等著被人民檢驗。

縣府：空有萬頃農田 無人耕種

李進勇表示，根據縣府調查，雲林縣農業人口六十五歲以上佔逾八成，農業每年缺工近六千人，農忙找不到農工是普偏狀況，中央必須審慎考慮開發農業外勞，彌補人力缺口，否則，雲林空有萬頃農田，也將因為無人耕作荒蕪，衝擊國內糧食安全計畫。

李進勇指出，縣府自一○二年開始行文勞動部請求開放農業外勞，勞動部回應表示考量勞動市場目前存在四十六萬失業人口，及廿六萬潛在勞動力人口，加上農業經營規模小、又屬季節性工作，遲遲未正面回應。

國民黨團李明哲、陳瑞雄、陳俊龍質詢時，雲林處處可見千歲農業團、田間「七仙女」加起來五、六百歲，雲林縣號稱農業首都，農業缺工嚴重，縣府要更強硬爭取開放農業勞工，或要求中央訂定補充農業勞工辦法。