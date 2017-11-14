〈南部〉首任校長大敕官禮服 成大校史展重現

2017-11-14

〔記者劉婉君／台南報導〕創校八十六週年的國立成功大學，三年前獲贈首任校長若槻道隆當年的大敕官禮服，歷經三年修復，在成大日治時期校史展中展示，校方並依照老照片，重現當時校長辦公室，見證成大的歷史。

成大校史源自一九三一年「台南高等工業學校」，若槻道隆於昭和五年（一九三○年）擔任台南高等工業學校創校委員，隔年被任命為校長，直至昭和十六年止，展出的大敕官禮服，就是若槻道隆擔任校長期間出席重要場合時的服裝。衣服上繡飾華麗的「五七桐紋」，為當時文官最高階的禮服，也傳達總督府對學校的重視與厚望。

三年前，家屬將珍藏多年的禮服捐贈給校方，使這套禮服得以跨海重回成大，因年代久遠，禮服外觀受損，校方與東京文化財研究所、師大文物保存維護研究發展中心合作，展開長達三年的修復，直到本月初才再度送回，修復計畫主持人、東京文化財研究所研究員石井美惠來台，將禮服穿戴上架。

同時展出的還有成大第一位台籍教授及第一任成大圖書課（成大圖書館前身）課長林茂生的博士論文稿，林茂生也是台灣史上首位東京帝大文學士、第二位哲學博士，以及首位留美博士，因二二八事件罹難。其他還有日治時期的機械式計算機、開校紀念銅鎖、雲型板、老照片等，從老照片中可以看到，早在一九三四年就有學生自製機器人。