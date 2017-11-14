〈南部〉30歲以下僅1人 文資修復工匠斷層

2017-11-14

〔記者王涵平、劉婉君／台南報導〕文資修復工匠人才出現斷層，勞動部辦理研習課程，吸引不少民眾報名，有志者老少皆有，廿歲楊維軒希望學習更多木作工法，將工藝繼續傳承下去。

大木作修復研習課 搶翻

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指出，文化部統計目前具備傳統工匠技術資格者共一百六十人，其中四十歲以下僅十六位，未滿卅歲者只有一位，人才斷層嚴重，因此文化部文化資產局委託，與南臺科技大學文化資產整合設計研究中心合辦「大木作修復技術工匠研習課程（初級班）」，總計三百廿小時的學術科訓練，吸引不少民眾報名。

南市文資處長林喬彬表示，古蹟修復人才斷層，主要是想學的年輕人不多，尤其剪黏、泥塑、彩繪等，因具有高度藝術性，且須長時間投入，修復工時長，加上工作環境有時在大太陽底下，讓許多年輕人卻步。

雲嘉南分署分署長柯呈枋表示，近年文化資產保存意識抬頭，歷史久遠的古蹟、廟宇一一被納入重點保存及修復，過去傳統工匠的技術學習採師徒制，培養一位學徒出師不易，而大木作包括斗拱、棟樑、大柱等範圍，若是修復面積大，往往曠日廢時。

產官學合作辦理「大木作修復技術工匠研習課程」，原訂錄取卅個名額，卻有近一百四十人報名，最後選定已具有文化資產相關修復經驗、裝潢、家具或門窗木工丙級以上技術證照或實務工作經驗者，增額錄取至四十人，並邀請雲林科技大學教授邱上嘉帶領業界匠師傳授經驗，包括傳統建築構造、木材鑑別應用、木工工具識別等。

六十歲翁文聖輾轉換過多種職業，修過電器、當過成衣廠學徒，也做過保全，四十三歲時無意間接觸細木作，因原本就喜愛歷史文化，一學就上癮；五十五歲轉做工地、建築造景等粗工，慢慢累積木作經驗。翁文聖將大木作當作人生事業第二春，並鼓勵年輕人，「技術學好就不怕出路窄！」

家住基隆的楊維軒是最年輕學員，學美術時曾以木材創作，也在木工廠實習兩年多，卻是第一次嘗試從木材毛料開始雕塑成形，他說，「以前想學卻沒有門路，知道大木作要開班，再遠都要報名！」