〈南部〉交通違規案爆增 挨批檢舉浮濫

2017-11-14

1到9月告發案件 已超過去年全年

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市今年一到九月，因民眾檢舉而告發的交通違規案高達十九萬兩千餘件，已超過去年全年的十五萬八千餘件，多位議員批評類似檢舉太浮濫，要求警方檢討開單方式、符合比例原則。

單一事件 同一當事人將開一張罰單

高市警說明，各地都遇到相同的檢舉情況，警署九月中旬也行文交通部，建議修法改善類似情況；交通大隊現階段則會針對同一位當事人，過濾其違規情況是否屬單一事件，如果屬實，原則上僅開立一張罰單。

警方進一步舉例，若在騎樓違規停車遭連續檢舉，可根據照片與現場判斷，車子在被連續檢舉期間是否曾移動，如果不曾移動即屬單一事件。

議員要求警方檢討 並符合比例原則

繼市議員簡煥宗上週因為民眾在騎樓下違停汽車，卻一次接到廿三張罰單案例，強烈批判警方開單程序；市議員羅鼎城、陳慧文昨天也針對民眾檢舉交通違規情事，質疑警方開單太氾濫，已不符合比例原則。

議員們認為，開單目的是讓當事人知道自己違規，必須遵守規定，但部分檢舉個案對同一對象連續告發，有些情況並無干擾交通秩序，只因一時疏忽挨罰，相關檢舉已經過於浮濫。

議員要求警方應正視問題，並在可裁量部分避免連續開罰；也有議員建議警方彙整被檢舉熱區並轉知相關單位，後續遇到類似檢舉案時別急著開單，應先行勸導。