〈南部〉門前陡坡不便 長濱衛生所要搬家

2017-11-14

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣長濱鄉衛生所位於高處又有陡坡彎道，不利長輩看診，近年地方上遷建聲浪漸起，台東縣衛生局提報花東發展基金專案補助審查通過，遷建總經費達七千六百萬元，衛生局指出，新址在長濱村街上，與長濱鄉公所、長濱國小為鄰，預計一○八年動工，一百一十年可搬遷進駐，民眾就醫更便利。

長濱鄉衛生所一年看診約一萬兩千三百八十二人次，而該鄉總人口數為七千三百五十八人，其中五十五歲以上佔總人口近四成，看診者以老人及行動不便者居多，衛生所門診醫療保健扮演重要角色，但衛生所離最近的公車站超過四百公尺以上，還要爬一段約四十五度的陡坡，才能就醫，對不少老人或行動不便者而言，看個病好辛苦。

縣衛生局指出，雖然長濱衛生所近年提供溫馨接送服務，減輕鄉民就醫困擾，但長久考量，鄉民仍盼遷建，衛生所也能提供高齡友善就醫環境，因而提報花東發展基金，日前獲行政院花東地區發展推動小組審查通過。

遷建案總經費七千六百萬元，衛生福利部配合一千一百四十萬元、縣府自籌七百六十萬元，花東基金補助五千七百萬元，衛生局企劃科長祝智龍說，新址在鄉立圖書館旁，與長濱鄉公所、長濱國小連結成一排，離公車站更近，也不必再走陡坡。

祝智龍指出，新址預計有三層樓，每層約兩百坪，會視衛生所及在地需求有所變動，用地分別為長濱國小、國有財產署移撥長濱鄉公所所有，須經都市計畫變更用地及有償撥用等程序，預計一○八年辦理規劃設計及工程發包，最快於一百一十年衛生所搬遷進駐，正式營運。