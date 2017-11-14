〈南部〉照護受虐兒、貧童 台南官學攜手

2017-11-14

〔記者劉婉君／台南報導〕三級貧戶之子可以當總統、礦工之子可以當院長、挑磚工之子可以成為大學院長，國立成功大學社會科學院與台南市政府簽署合作備忘錄，共同關注人權與弱勢兒童照護，計畫明年初成立「弱勢兒童早期照護研究中心」，希望透過電子載具，讓受虐兒童可以在第一時間被發現及介入改善，並照顧低成就兒童，不讓貧窮決定兒童的未來。

讓受虐兒穿戴電子載具 及時介入

目前對於受虐兒童雖有通報卻無監視機制，成大社會科學院推動的「弱勢兒童早期照護研究中心」，結合心理、電機、醫學、護理、教育、法律、經濟等跨院所，將研發穿戴式電子載具，初期雖無法預防，但可以透過記錄受虐兒童的身心狀況，進行心理復健並介入，未來則將朝預防方向努力，使電子載具可以感應兒童呼喊的聲音，立即進行救護，提早發現、提早解決問題。

不過，若遇上家長不願意讓兒童配戴電子載具該怎麼辦？計畫執行長胡中凡說，電子載具將結合成大研發的健康手錶或健身手環，同時記錄兒童每日的身體健康狀況，家長可能不願意讓孩子配戴，確實是需要克服的問題，但反之，遇到這樣的家長，相關單位可以立即介入，或是兒童未正常配戴，也可以藉由記錄得知後介入。

成大社科院院長許育典表示，虐童案、虐殺案一直在發生，兒童遭虐待如果當下沒有被發現，通常會隱藏，現行的通報不是即時也非隨身，以台南市為例，有六分之五的受虐兒未被安置，希望透過大學和城市的結合，成立的不只有研究中心，更有照護中心，真正解決兒童被虐待的問題，同時讓大學生當志工服務學習。

昨天的簽約儀式由成大副校長林從一及代理市長李孟諺代表簽署。