〈南部〉阿扁故里西庄將更名 南市府：里長協調共識

2017-11-14

挺扁人士議會旁聽陳情

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市里鄰整編由七五二里調整為六四九里，一萬四七三○鄰調整為九六六○鄰，全案已於上週五公告實施。其中，前總統陳水扁故鄉官田區西庄，與東庄合併為「東西庄」，傳出阿扁為此很生氣，也向高層表達關切，昨天數十名挺扁人士利用市議會總質詢時間，赴議會陳情旁聽，表達政府不應消滅阿扁故鄉的訴求。

市議員郭秀珠總質詢時表示，已有三百多年歷史的官田區西庄惠安宮是地方的信仰中心，尤其西庄出了一位總統，有其紀念性，尤其民進黨因為阿扁拿到政權，也才有今天的中央與地方都是民進黨執政，但市府卻將西庄與東庄合併成為東西庄，將阿扁總統的故鄉「消滅」，引起地方極大反彈。

議員促廢東西庄合併案

她爆料說，阿扁很在意此事，日前曾致電行政院長賴清德關切，認為西庄名稱不能就此不見。她希望合併案能有轉機，也願意將自己的議員薪水捐出來支付里長的薪水，請市府廢止東西庄的合併案。

民政局長陳宗彥則拿出「官田鄉誌」說，阿扁誤會了，他解釋，市府執行里鄰整編，里名是東、西庄里長早在今年六月就協調完成，名稱並非市府所主導，而是地方公開協調出來的，區公所尊重地方意見。

官田鄉誌記載 清朝就有「東西庄」

他說，根據官田鄉誌村史篇的記載，早在清朝時代就有東西庄的名稱，日治時期也有東西庄，文獻上記載得清清楚楚，而民國八十五年地方也成立有「東西庄社區發展協會」。

代理市長李孟諺表示，市府接到相關反映時，里鄰整編已走到最後階段，而全案也已在上週五統一公告，共有一百多里調整，無法為單獨一里調整而停止。尤其調整後，路名都沒改變，村落庄頭名稱也沒變，只是行政名稱變更而已，市府並未消滅名稱，也絕無消滅的意圖，請大家諒解，未來如果要改名，也會有相關的改名機制，可循機制來辦理。

陳宗彥說，因應上述情況，市府目前正著手擬訂改名辦法，讓以後有意更改名稱的行政區里可以依循。