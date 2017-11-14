〈南部〉2020年國際會議協會年會 高雄主辦

2017-11-14

打敗日本橫濱等強敵

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市連續爭取到二○一八年電競世界錦標賽（IeSF）、二○二○年國際會議協會年會（ICCA）的主辦權，市長陳菊表示將全力以赴，預期將可有效提升高雄的國際能見度，並促進電競與會展產業在高雄的發展。

台灣的電子競技運動剛通過立法院三讀，正式成為運動產業，前晚又傳來好消息，高雄市爭取到二○一八年電競世界錦標賽的主辦權，預計吸引五十國、千餘名選手來台參賽。

中華民國電競協會透露，高雄市長陳菊允諾以世運規格進行籌備與執行工作外，更曾主動撰寫推薦函，是台灣申辦成功的幕後推手。

陳菊表示，電競是國際爭相發展的新興產業，民間看準高雄擁有海空雙港、轄內多所大專院校設立相關科系、將設立體感科技園區等優勢，在海洋文化及流行音樂中心投資二億元，打造全台首座由官方與民間合作的電競場館。

此外，昨早也傳來高雄爭取到二○二○年國際會議協會年會的主辦權，該協會是全球規模最大的國際會議組織，有九十二國、超過一千名會員。 經發局長曾文生表示，此次競標主辦權共有八個城市參加，競爭激烈，尤其日本橫濱挾著二○二○東京奧運的優勢，但最後高雄在地大學生擔任競標簡報主講人，以「翻轉」為競標主軸，展現高雄年輕活力，也提出漂亮的財務規劃，以一票之差贏得主辦權。

陳菊︰比照世運規格

陳菊強調，這是高雄會展產業另一個里程碑，高雄會比照當初籌辦二○○九年世運一樣，沒有底限的把這件事做到最好。

市府指出，高雄市從重工業逐漸轉型，近年積極扶植電競與會展這兩種新興產業，連奪兩項國際賽事與年會主辦權，將能加速電競與會展產業在高雄市開花結果。