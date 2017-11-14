〈台北都會〉列市定古蹟 俞大維故居申報國定

2017-11-14

〔記者沈佩瑤、楊明怡／台北報導〕「俞大維故居」文資爭議案備受關注，台北市文化局昨在文資審議會中，三分之二委員投票同意，通過指定大安區「溫州街廿二巷四號」（俞大維故居）為「市定古蹟」，並將提報中央申請「國定古蹟」。文資團體對此叫好，但因涉及都市更新，建商將循法律途徑爭取權益，目前已發包的工程將終止。

對此，文化部文化資產局表示，文化部如接獲台北市政府、個人、團體提報，或建造物所有人申請，自然會依據《文化資產保存法》第十七條規定，啟動國定古蹟文化資產價值評估作業，並依《古蹟指定及廢止審查辦法》規定的程序，辦理現場勘察並提送文化部文化資產審議會審議，做成指定與否的處分。

「溫州街廿二巷四號」地主為台灣大學及部分自然人，桓億建設十年前開始凝聚社區共識，申請更新單元劃定，台北市政府今年六月廿三日核發建照和拆除執照，七月經舉報人檢舉現址為前國防部長俞大維故居，文化局列為「暫定古蹟」。

昨上午舉行第九十九次文資審議會，因委員意見不同，主席鄧家基裁示依法令投票決定，最終以十一票同意、五票反對，指定為「市定古蹟」，接下來將申請國定古蹟。都發局長林洲民建議，讓該建物在基地內進行九十度轉向，兼顧文資和都更，成台北市雙贏經典案例。

不過，依文資法第三十六條規定，古蹟若要遷移，需提報計畫向中央主管機關申請，而台大的主管機關為教育部。文化局副局長田瑋表示，文化局會先草擬遷移計畫，再考慮要提報文化部還是教育部。

居住十一年的都更住戶陳先生昨在會中陳述，民國九十五年通過文資審議，因信任市府，還背了貸款在外面買房子，結果今年七月突然被舉報，他哽咽問：「對住戶來說何去何從？」

桓億建設董事長陳志瑤會後受訪時無奈地說，文化局先射箭再畫靶，此處數十年來經過多次翻修，已非原貌，民國九十五年文化局鑑定小組也確認過，此處並無文資保存價值，一定會循法律途徑爭取權益。