〈台北都會〉批柯棄守 文資團體爭重審山海樓

2017-11-14

提新事證 文化局研究中

〔記者沈佩瑤／台北報導〕坐落台北市南京中山商圈的「山海樓」（陳茂通宅），十月中文資會上決議不具文資價值，所有權人得以改建，讓台北市文資團體跳腳，昨上午赴市府大樓前抗議，痛批柯市府上任近三年，文化保存政策全面棄守，選前文化政策變成芭樂票，並再度提出新事證，爭取重審山海樓案。

台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰表示，文化局的歷史資料尚未明確，非但沒有啟動調查研究，甚至沒有依法主動利益迴避，粗糙判定山海樓死刑，等同是文資江國慶案。都市改革組織成員孫啟榕指出，陳茂通宅上次審議期間，他們提出新事證，例如一九九三年陳茂通在「台灣日日新」刊登廣告，邀請眾人於此舉辦宴會，呼籲文化局應重起審議。

蕭也痛批柯市府施政以來，歷任文化局長在府內開發壓力之下，全無作為，文化保存政策全面棄守，選前文化政策變成芭樂票，昨還是南港瓶蓋工廠承諾全區保留跳票三週年；無法捍衛文化資產的文化局長，該辭職就辭職，若不辭職，就要換掉市長。

文資團體呼籲，北市府官派文資委員，包括民政局長藍世聰、工務局長彭振聲、都發局長林洲民等人應該迴避文資審議，並應公告一千多件列冊追蹤的案子，以免追蹤變成失蹤。

對此，文化局文資科長王秉五表示，文資團體有送了一些資料進來，目前正在研判是否真為新事證，或者只是過去論述的延伸，不過還在研究中，若確認是新事證，會再往上簽核，研議是否進一步進行審議。

至於文資團體要求公告列冊名單，王秉五坦言，一直不斷有這樣的要求跟聲音，連議員也曾關切，但以前就討論過，列冊建物沒有文資身分，擔心屋主或地主看到清單會連夜拆光，反而失了保護古蹟的原意，加上依規定若要拆遷，須申請建照，建管處公文需會辦文化局，因此暫不考慮公告列冊清單。