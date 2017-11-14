〈台北都會〉台菜文化 市府喊申列非物質文化遺產

2017-11-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕近年來世界各國觀光產業重心擺在美食行銷，為打響台北美食，北市觀光傳播局昨邀泰國媒體與知名部落客來台「踩線」，並手作台菜料理；有鑑於韓國泡菜文化、日本和食文化均成功申請到聯合國教科文組織人類非物質文化遺產，北市府考慮申辦以「台菜」文化，或具台灣代表性的單項食物如「滷肉飯」，爭取列入。

專家建議單一品項較明確

美食專家、資深美食評論家費奇指出，台灣飲食文化海納百川，各大菜系在台灣落地，因此單一品項申請會較明確。以韓國泡菜文化來看，泡菜從家裡延伸到餐廳，成為全民美食，與韓國人密不可分，因此申辦非物質文化遺產可以思考哪些美食與生活息息相關。

費奇舉例，滷肉飯、牛肉麵、蚵仔麵線等都是具代表性的台灣美食，單就滷肉飯討論，滷肉飯猶如泡菜性質，泡菜可以添加在各種料理成為一道新菜色，滷肉飯的滷汁淋在飯，或加在麵條裡面就成一道料理，廣泛應用各種食物，每個人都會吃到。

提議先針對外僑作意見調查

美食家胡天蘭則表示，韓國泡菜、日本和食都是擁有百年以上的文化，台灣或北市的美食哪一項有如此悠久的歷史，北市府有此想法是很有志氣、很好，但不能籠統，選出讓外國人一眼看到食物就知道是台灣食物，建議先針對外僑作意見調查，市府再好好找出脈絡再申辦。

泰國媒體團一行十二人昨訪台首日，觀傳局以「滷肉飯」在地美食相迎，並安排泰媒親手製作，不少泰媒表示，非常喜歡台灣食物，滷肉飯作法很像泰式打拋豬；隨後搭乘台北雙層觀光巴士，欣賞台北街道的景致。

觀傳局新聞稿指出，米其林集團日前宣布將台灣正式納入評鑑體系，明年出版「2018台北米其林指南」，象徵台北美食能量已經足夠，將勢必走進國際，而一些相當有歷史意涵的傳統美食，甚至可以考慮申請聯合國教科文組織人類非物質文化遺產。

觀傳局︰研究中未定案

觀傳局透露，目前亞洲各國以美食做為觀光行銷主軸，韓國泡菜文化、日本和食文化向聯合國申辦成功，泰國也想以泰食去申辦，因此市府內部正在蒐集相關資料，努力朝這方向作準備；觀傳局長簡余晏說，考慮以台菜文化申辦，但一切都在研究，尚未定案。