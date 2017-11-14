〈台北都會〉與遺址重疊 金山基隆市有地年底前試掘

2017-11-14

〔記者林欣漢／基隆報導〕在新北市金山區環金路旁，有一塊基隆市政府所有的市有地，因部分與金山「龜子山遺址」重疊，依文資法規定，必須進行遺址價值及文化層存在評估後，才能進行促參開發；基隆市府文化局長馬嫻育說，已委託考古團隊開挖，上週剛通過新北市遺址審議的挖掘申請，最快在年底前試掘。

基隆市在金山區有二十多筆市有地，其中，在五福段三十五地號等環金路旁的八筆土地，有豐沛的溫泉水源，水質極佳，具有開發潛力，市府有意促參委外經營，經過十多年都市計畫變更程序，將農地變更為教育休閒專用區。

市議員鄭林清良昨天質詢時關切此事，認為開發時程拖延太久；市議員張芳麗認為，應該先等遺址價值及文化層存在評估出爐，確認不在遺址上方再進行開發，否則浪費經費。

市府行政處長楊松年指出，等遺址價值及內涵調查評估完成就可以公告招商；馬嫻育說，今年三月就公告招標，經歷數次流標，九月中旬與考古團隊簽約，九日已通過新北市府的挖掘申請，將在其中三筆未列冊範圍土地，鑽探約二十孔、試掘十三坑，預計今年底前試掘，二個月完成。

考古發現，在金山區龜子山一帶地層的陶片、石斧等文物，最遠可追溯到西元前六千多年的大坌坑文化，內政部在九十三年命名為「龜子山遺址」。基隆市長林右昌說，專用區內若再挖出遺址文物，這塊地的促參案可能走不下去，只要挖到遺址，必須依文資法妥善保存。