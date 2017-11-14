〈台北都會〉金山發現「黃金湯」 邀客泡湯兼賞花

2017-11-14

磺港公共浴室挖到酸性氯化物硫酸鹽泉

〔記者何玉華／新北報導〕金山區磺港公共浴室今年六月新挖到富含鐵、硫成分的「酸性氯化物硫酸鹽泉」，被認為是媲美日本泡湯勝地「有馬溫泉」的「黃金湯」，公所整修美化，再加上休耕農地盛開的波斯菊，金山區長陳國欽說，金山的溫泉多元，一年四季又有不同花卉，時序入冬，泡湯兼賞花正是時候。

金山區有金包里、豐漁里、磺港、社寮及南屏共五處免費的溫泉公共浴室，另外在陽明山磺溪至磺港旁，也有多間溫泉旅館，溫泉水質因地區而有不同，有海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等。

陳國欽表示，今年六月民眾反映磺港公共浴室的出水減少，公所進行改善工程後，湧泉變成黃濁一片，引起恐慌，雖經衛生單位檢測合格，仍取水送到與經濟部水利署合作台灣溫泉研究中心的嘉南藥理科技大學檢測。

嘉南藥理科大觀光事業管理系副教授陳忠偉指出，送驗的溫泉富含鐵、硫成分，屬於「酸性氯化物硫酸鹽泉」，出水口的水質透明，經過氧化形成氧化鐵及硫化鐵後才變成黃濁，溫度愈高，礦物質含量愈多，從水質檢驗報告及水質狀況研判，該處自然湧泉溫度高達攝氏八十度，總鐵離子含量高達四十三mg/l（一般約八～九mg/l），媲美日本有馬溫泉的「黃金湯」。

礦物質含量高水質黃濁 接受度待開發

雖然礦物質含量很高，但因水質黃濁，民眾的接受度有限，陳國欽說，男湯、女湯使用人數不多，倒是外來客詢問度高，主要用來泡腳，公所正爭取經費美化，希望提供更舒適、美觀的泡湯空間。

另一方面，公所輔導休耕農田「做一休一」，春夏栽種甘藷，秋冬改種波斯菊等蜜源植物，如今正逢波斯菊盛開、群蜂飛舞的時節，民眾騎單車在重和、六股、三界及五湖里等處，即可觀賞大面積的花田，花海美不勝收。