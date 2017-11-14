〈台北都會〉王世堅轟大巨蛋 柯酸來當專案組長

2017-11-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大巨蛋停工兩年半，懸宕至今，主張解約的北市議員王世堅昨於市議會總質詢指出，議會早就提案三讀通過同意市府解約，兩年多來卻不從，導致市府後續節節敗退，市長柯文哲回應，解約還有後續判決、反擔保等問題，市府要負責任，「出手必須一刀斃命成功」，還反酸王「議員那麼厲害，市府有大巨蛋專案小組，請你來當組長好了？」

王世堅指出，議會提案通過解約，柯文哲卻不從，還讓遠雄提出仲裁，多給他一千多天工期，「比阿拉丁神燈的一千零一夜還可怕」。柯說，大巨蛋解約一直是選項，但台灣終究是法律國家，現行還是要遵守法律去做，違約事實需要法院判決，若解約大巨蛋可能就爛在那裡。

王世堅說，市府若接管大巨蛋，遠雄不服去繳保證金，市府提出反擔保就不會變死城，可以官司歸官司，工程歸工程。柯反問，反擔保也需要議會同意。

王說，北市資產那麼多，勝過這些財團，遠雄若要擔保假扣押大巨蛋，市府可提全額反擔保，「口袋有一千元，三塊銅板怎麼會拿不出來？」

柯文哲一聽就大笑說，市府有大巨蛋專案小組，「議員這麼厲害，你來當組長處理大巨蛋問題」，王表示「你早說嘛！」柯立刻回說，現在說也不遲，「『你敖』（台語發音，很行的意思）你處理」，現在大巨蛋小組還沒解散，還在談判。

王世堅又指，前台建中心執行長許銘文審查通過大巨蛋防火安全結構，北市府依此核發建照給遠雄，許收賄被起訴，建照自始就無效。柯強調，從起訴到定讞至少十年，他們要做負責任的市府，一出手就要有效才行。