〈台北都會〉姚立明爆柯促簽遠雄同意書 楊芳玲拒絕

2017-11-14

疑柯態度大轉變 構成刑事調查

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕曾任台北市長柯文哲競選操盤手的國會觀察基金會董事長姚立明，昨接受廣播節目專訪時爆出，市長辦公室主任蔡壁如在大巨蛋解約前一天拿了遠雄同意書回來，柯文哲在會議上要求大家簽名，但妻子楊芳玲認為「一簽下去就違法了」拒簽。並說，柯在大巨蛋案的態度大轉變，已構成刑事調查，建議檢察官可詢問前台灣建築中心執行長許銘文當時與蔡壁如的談判內容。

擔憂受牽連 應不會再幫柯助選

對於外傳柯仍有意找他助選連任，姚立明說，這次跟上次的情況不同，現在是信任感問題，柯現在有些話不實在，讓他擔憂會受到牽連，語帶保留表示「下次選戰應該不會再幫助柯文哲。」對此，柯下午於議會市政總質詢中表示，「小小影響還是有，人家不來也沒辦法」。

姚立明昨在節目中談到妻子楊芳玲請辭台北市法務局長，日前被總統蔡英文提名為監察委員，他認為楊的個性公私分明很適合。他更透露，當時遠雄提告柯文哲誹謗，楊願意替柯找律師，前提是柯得自掏腰包，不可使用公帑，令柯不滿，應是兩人嫌隙的開始。

而大巨蛋遠雄同意書近日曝光，但上頭只有遠雄一方的簽名，市府部分卻留白，姚立明說，在解約前一天，蔡壁如從遠雄拿了同意書回來，柯文哲在會議上要求大家簽名，但楊芳玲認為「一簽下去就違法了」拒簽，柯當場臉色很難看。姚立明解釋，楊芳玲拒簽的原因在於，北市府是主管機關，理應依法行事，怎麼反過頭來是讓遠雄要求市府承諾「協助」完成建照變更程序，簽字等同於出賣公權力，有利益輸送之疑。

至於同意書中，遠雄希望大巨蛋由台建中心審查，姚立明認為在前執行長許銘文起訴後一切合理化，「遠雄當時就跟許銘文扣在一起，結果蔡壁如去跟遠雄談判，就答應，同意書還說要協助」，柯甚至一度想延攬許銘文任台北農產運銷公司董事長。

對柯在大巨蛋案的態度大轉變，姚指已構成刑事調查，建議檢察官，可詢問許銘文當時與蔡壁如的談判內容。姚也說，市府當時還傳出解約派、護蛋派對立說法，至今解約派的楊芳玲等人都已去職，負責大巨蛋談判小組的人也換過一輪，就知道柯文哲為何轉變，就像馬英九為何轉變答應趙藤雄說不要權利金，「只能想像其中必有詐，但不知道什麼原因」。

蔡壁如：市府集體決策 不簽同意書

蔡壁如昨下午於議會市政總質詢被市議員童仲彥問及此事，她說明遠雄九月七日發出內容為承諾合約事項的公文，並附上同意書，接著兩位副市長開大巨蛋律師團會議，當時楊芳玲也在場，並做出集體決策，不會在同意書上面簽名，因為遠雄這些承諾都是合約內的事項，絕不是楊芳玲所說不可以簽同意書；柯文哲則說他也有參加此會議，但他不想跟姚立明吵架，要不要楊芳玲出來講。

柯︰不想跟姚吵架 請楊出來講

台北市政府發言人劉奕霆稍後受訪表示，該份文件是遠雄於收受北市府限改函後所提出，用以表達願意繼續履行契約意思。

劉奕霆表示，市府收到同意書後，經內部討論，本於公開透明精神，旋即於九月八日召開記者會，向大眾公開說明市府態度及立場。