〈台北都會〉新北78國小遊具不合格 35校複驗未過

2017-11-14

明志國小遊具封閉逾半年 惹怨

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市泰山區明志國小幼兒園的兒童遊樂設施因為不符新的安全規範，被禁用逾半年，家長抱怨「小孩看得到、玩不到」，明志國小表示，基於維護學童安全才封閉器材，已向教育部申請經費設置新遊具，今年底前裝妥；新北市教育局統計，全市共有七十八所國小遊具不符規範，有四十三校陸續汰換中，還有卅五校複驗未過關。

先篩選43校陸續汰換中

衛福部今年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求比以前更嚴格，各場所附設兒童遊戲場者，必須符合國家標準CNS12642、CNS12643及相關法規，包括遊戲場鋪面材質、遊戲設備、告示及周邊環境都須嚴格檢視，新北市共有二一一所公立國小，有七十八所國小的兒童遊樂設施不符合安全規範。

明志國小校長蕭又誠表示，今年初有學童不慎被遊樂設施的螺帽弄傷，再加上器材不符新規範，校方因此拉起封鎖線，避免小朋友暴露在危險環境中；無獨有偶，泰山國小在準備汰換遊樂器材期間，與廠商發生履約爭議，目前遊具也閒置中。

明志、泰山國小 遊具汰換中

新北市教育局體育及衛生教育科長龔東昇表示，明志國小更新遊具已報請教育部國教署核定經費，今天工程就會開標，預計今年底前完工，泰山國小一三五萬元的汰換經費也已核定下來，教育局將協助學校重新辦理招標，預計一○六學年度會完成施作。

家長擔憂七十八所國小校園的兒童遊具潛藏危險，龔東昇說，已先篩選四十三所學校陸續汰換遊具，剩餘卅五所學校仍全數不合格，將儘速委由廠商進行評估汰換作業。