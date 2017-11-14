〈北部〉愛設計服裝 原民生獲金手獎

2017-11-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕從小跟在阿嬤身邊學太魯閣族織布、做衣服，海星中學高三生周俊從小愛畫畫及設計，國中就會裁製太魯閣族全套傳統服裝，高中選讀「服裝學程」，一入學就被老師注意到。他今年參加全國技藝競賽家事類「服裝製作」類科競賽獲得金手獎第二名。周俊說，最愛是夢幻的婚紗，盼未來擔任婚紗設計師。

周俊從小到國中畢業都是住在萬榮鄉明利部落，由阿嬤一手帶大，阿嬤擅長手工藝、做衣服、傳統織布，周俊從小就是阿嬤的小跟班。周俊說，他很愛畫畫、最喜歡畫女裝設計圖，阿嬤看他很有興趣，教他操作裁縫機，還教他設計圖打板、把設計圖作成真正的服裝。

周俊在萬榮國中畢業後，到花蓮市念海星中學選「服裝學程」，阿嬤一度很反對，擔心他「以後找不到工作、沒有飯吃」。他說，「和阿嬤好幾個禮拜不講話」，後來阿嬤「考驗他」，讓他替阿嬤量身做衣服，手感良好的成品終於說服阿嬤、支持他選擇自己興趣。

他高一就被老師挑選成為全國技藝競賽選手，開始接受連串訓練。指導老師陳媛琴說，周俊對興趣很堅持、也很有創意，訓練過程中可見他自我要求嚴格，回家還繼續練習、假日也會返校找她問問題，也因此比賽中他術科拿到高分，由於學科比不上西部學生，最後在金手獎屈居第二名，但已經相當難得！

周俊說，練習過程很辛苦，阿嬤也一直支持他，也會提點他技巧，他學會融會貫通，明年理想大學是實踐大學服裝設計系，將來要替女孩子設計美美的婚紗，成為一位設計師。