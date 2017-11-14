〈北部〉玉里高中棒球隊員喝酒被罰 仍續戰黑豹旗

2017-11-14

校方給機會 週五進軍8強賽

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里高中棒球隊本月十一日在「黑豹旗」擠進十六強，本月四日球員及學生共十四人去KTV歡唱，替高三學長慶生，卻有六生喝酒被臨檢逮到，玉中校方上週已對喝酒學生各記二小過，一名未成年生被禁賽黑豹旗十一日比賽；惟學校內部因教練對「懲處」輕重意見不一，甚至有班級導師認為「玉里高中應棄賽黑豹旗」。

玉里高中校長江耀淇昨天說，紀律對於高中球隊很重要，學校一方面做出懲處，另一方面也希望給這群偏鄉的野球孩子再一次機會，要求學生「僅此一次下不為例」。

針對重大違紀，他說，學校已請示過中華民國學生棒球運動聯盟、以及中信盃黑豹旗主辦單位，並無相關的違規禁賽規定，因此學校本週五，即十一月十七日仍將照常進軍八強賽，對上王建民母校新北市中華中學棒球隊。

江耀淇也說，校方上週即決議今天召集體育班老師、教練開紀律會議，訂定運動員獎懲辦法，解決校內教師對於「懲處」的不同理解，往後一切照規定，包括禁賽處分、禁賽時間長短、甚至讓球員退訓。

棒球隊總教練蕭良吉說，犯錯就是錯了，學校上週第一時間已給十四名學生記過，包括六名喝酒球員二支小過（高二、高三各一名未成年生）；至於未飲酒六名球員及另外二名高三生則記警告二支，高二球員也被禁賽一場，學生也已向校長、主任、教練悔過，並在球場「操體能」以示處分，並要求學生「拿出成績來證明改過的決心」。

蕭良吉說，玉中棒球隊成軍五年，隊史最佳紀錄是二○一六年黑豹旗十六強。他說，棒球隊全隊卅六名球員加強控球、暗號等戰力微調，本週五的八強賽將盡最大全力；他也盼外界不要太苛責、「給孩子一個自新的機會」。

玉里警分局表示，本月四日警方擴大臨檢前往玉里鎮某KTV包廂，發現包廂內十四名高中學生歡唱，桌上有啤酒，其中八人未成年、六人有酒精反應，告誡後由家長領回；至於帶酒的學長，警方依「兒童及少年福利與權益保障法」第九十一條：「供應酒或檳榔予兒童及少年者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰」，轉送花蓮縣府社會處裁罰。