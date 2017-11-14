〈北部〉走進以色列 中學生翻轉族群印象

2017-11-14

年輕人努力扭轉以巴對立 人文學生感動

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「怎麼這麼好！不用上學？」宜蘭縣人文無學籍行動高中帶著十三名國、高中生走出教室，走進以色列，走過戈蘭高地、沙漠甚至到了紅海；學生李姿瑩被以色列年輕人感動，她說，看到他們努力翻轉以巴族群關係，也希望台灣人可以更平等對待外籍移工，消除刻板印象。

人文行動高中從二○一二年開始，推動行動學習方案，帶著學生走出教室；今年十三名學生規劃六十天以色列行動學習。帶隊老師樊琦說，學生們以教育、科技和宗教為主題，透過參訪博物館、新創組織，並與外交大使交流，參加國際民主教育論壇等方式，展開行動學習。

樊琦指出，人文行動高中行動學習，已經走過丹麥、芬蘭、柬埔寨、菲律賓、新加坡等超過十個國家，學校希望立足台灣，放眼天下，國中部時，孩子的行動學習以台灣為主，到了高中則走出去，到國外進行國際交流，認識他國文化和民族，了解世界各地思維模式，拓展視野，這次也有國中生參加。

人文高中昨舉行學習經驗分享，學生李姿瑩提到，走訪以色列後，打破許多刻板印象，也被以色列年輕人所感動，以色列是中東唯一的民主國家，可是住著許多巴勒斯坦人的伯利恆，看到滿地的催淚彈殼，這是以色列軍人常丟催淚彈，希望趕走巴勒斯坦人。

李姿瑩說，以色列當地有群年輕人，為了改善以巴關係，不分族群、宗教，帶著孩子共同學習，希望扭轉對立，這讓她想到自己的家鄉，頭城大溪漁港有許多外籍漁工，受到不人道待遇，只能住在船上或窩在狹小空間，許多人對移工聚集地方會覺得很危險，希望能從自己開始影響周遭朋友，打破刻板印象，彼此平等對待。

學生林昱辰則看到以色列創業家精神，她說，透過與當地人及新創組織交流，看到以色列人勇於挑戰新事物的性格，新創是一種氛圍，可以運用在每件事情，希望自己也能勇於挑戰，轉化失敗經驗。