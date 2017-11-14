〈北部〉怕樹倒直接「砍頭」 專家：抗風力更差

2017-11-14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣又見禿頭樹！最近頭份市斗煥國小圍牆外路樹，因樹幹太高、枝葉茂密，加上許多路樹有傾斜情況，校方擔心遇強風會造成師生及用路人危險，請工程人員將整排黑板樹、木棉樹「砍頭」，只留下光禿樹幹和稀疏枝葉。校方強調，雖然暫時影響整體環境美感，但仍須以安全為優先考量。

造橋鄉公所日前修剪路樹時，竟將路樹攔腰砍斷，使路樹成為一根根「木樁」，公所也因此挨批做法太粗糙。

斗煥國小修剪10樹惹議

斗煥國小圍牆外路樹修剪工程，是由校方僱工進行。校長徐木霖表示，近日發現已有許多路樹快速傾斜，附近里民也擔心樹木倒塌造成危險，要求校方砍樹。校方在安全考量下，鋸掉數棵歪斜的路樹，配合一致性，另修剪其他約十棵路樹高度。

徐木霖強調，校園外圍種的是黑板樹、木棉樹等淺根性樹種，且樹質較脆易斷裂，最近正逢連日下雨，加上秋冬之際，擔心日後若遇強風，樹木過高若倒塌，不但傷及校內師生，也可能砸傷行經人車，且因該樹種不像樟樹、松樹有樹冠、樹形，才會未照樹形修剪，而是請工人將樹鋸斷，維持在一定高度，待來年春天長出嫩芽。

經費不足 難定期維護

國立嘉義大學森林暨自然資源系系主任林金樹指出，這樣的做法並不恰當，對樹本身也會造成一定程度的傷害，新冒出的枝幹可能會更細更脆，抗風力會更差。黑板樹等常見路樹生長力很快，建議在做路樹維護時，從一開始植栽就須以目標高度管制的概念，定期修剪路樹頂端，使它維持在一定高度，才是治本之道。

頭份市公所公園路燈所透露，目前全台對路樹維護的作法，多半受限於經費，無法經常僱工修剪路樹，只透過一次性僱工大幅度修剪路樹，避免花費太多時間、財力在後續維護上，也因此較難兼顧路樹整體美觀及安全。