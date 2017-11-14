〈北部〉冬山順安都計區 最小開發面積取消

2017-11-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉順安地區民國八十一年間擬訂都市計畫，限定住宅用地最小開發面積需一公頃以上，但開發規定限制自用住宅發展；一○二年冬山鄉公所與縣府研議重提檢討，盼為小面積住宅用地解套，近期獲內政部都委會核定通過，取消最小開發面積限制，滿足當地發展需求，預估影響住宅用地約廿八公頃。

冬山鄉順安地區八十一年時擬訂都市計畫範圍，八十九年進行第一次通盤檢討，當時基於開發街廓完整性，限定最小開發基地面積需一公頃以上，讓不少低於一公頃的地主，必須與建商或其他地主整合，才能達到開發標準，在過程中，權益常遭到剝奪與損失。

隨時間推進，順安當地大面積土地多已整合完成開發，但部分小面積住宅地，受限於位置或土地格局，苦無整合機會，地主多次向縣府、鄉公所陳情，盼重提檢討。冬山鄉公所順應民意，一○二年開始進行檢討，經鄉都委會、縣都委會，直到今年八月終於獲內政部初步核定通過。鄉長謝燦輝認為，第二次通檢是將開發權益還給民眾，實踐居住正義。

按照縣府通檢送審內容，未來順安地區都市計畫開發，除原有一公頃以上的開發條件，另畫分○．三公頃至一公頃、○．三公頃以下，亦即未來即使開發基地未達一公頃，也能申請開發。

不過，為確保開發整體性，縣府也規定，○．三公頃但未達一公頃者，建築基地內的每塊土地，須為完整毗連的住宅用地；至於未達○．三公頃者，則限制土地必須被公設用地包圍，或被計畫道路、開發區、農業區組隔，才能申請開發。

縣府強調，雖然第二次通檢讓小面積住宅用地解套，但仍鼓勵民眾整合土地，維持開發整體性，以免當地住宅興建過於破碎；根據都市計畫內容，順安地區住宅用地面積約六十三公頃，目前已開發面積約卅五公頃，等同還有廿八公頃「素地」靜候開發。