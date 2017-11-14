〈北部〉苗栗縣有地蓋化製廠？ 後龍龍坑里反對

2017-11-14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣養豬協會擬租用苗栗縣後龍鎮龍坑里約三千坪縣有地做為死廢畜禽屍體化製場，苗栗縣議員林寶珠昨天總質詢時認為，會造成後龍溪的污染，不少地方人士表達反對，更不惜埋鍋造飯抗爭。苗栗縣政府已提案送苗栗縣議會審議，苗縣府農業處長陳錦俊表示，一切尊重議會決定。

養豬協會擬租用 官員：尊重議會決定

林寶珠指出，苗栗縣養豬協會欲在後龍鎮龍坑里龍城段縣有地設立死廢畜禽屍體化製場，因緊臨後龍溪，未來外縣市若發生禽流感，就會送到後龍來，勢必造成污染；不要大家不喜歡的，都往後龍送，有不少地方人士得知後，均反對設化製場。

陳錦俊表示，苗栗縣每天約有三到五噸的死廢畜禽屍體，由苗栗縣養豬協會協助運往彰化或宜蘭化製場處理。他說，養豬協會最近欲租用縣有地設化製場，惟承租縣有地，程序須由縣議會審議，若議會通過縣有地出租案，協會將提出興辦事業計畫，由苗縣府轉中央爭取經費，目前科技發達，化製場並不會造成污染。

林寶珠還指出，中央稅收成長，苗栗可再分到一億六千萬元統籌分配稅款，預計明年一、二月會進帳，她認為這筆「小紅包」，不應只拿去還債。縣長徐耀昌回應，指還債也是選項之一，但「前瞻計畫」需地方配合款，將做為配合款用途；至於各社區、社團相關補助，也會依輕重緩急補助，一切會花在刀口上。

縣議員楊恭林質詢說，大湖鄉新開村及卓蘭鎮全鎮自來水石灰質高，住戶蓄水塔每月要清洗一次，諷刺的是周邊就是鯉魚潭水庫，他要求改善。苗縣府水利處長楊明鐃指出，當地飲用水是水公司第四區管理處負責，主要引大安溪地下水淨水，將會同縣環保局及水公司人員會勘、改善。

縣議員陳永賢關心北橫公路最後一段路，地方期盼二十多年何時動工、通車？苗縣府工務處長趙清榮說，最後一標已上網招標，若順利標出，預計三年完工。