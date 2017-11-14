〈北部〉新竹靖廬明年2月搬 議員爭取變校地

2017-11-14

內有市定古蹟新竹神社

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議員陳治雄昨天在議會業務質詢時指出，「新竹靖廬遷移案」在市長林智堅上任就說要遷，但三年快過去了，依然沒動靜，他要求市府加緊促成靖廬遷移案，同時將留下來的土地做為成德高中國中部校地，解決該校校舍不足問題，讓學生有較好的學習環境。

新竹市文化局長廖志堅說，新竹靖廬遷移案已有結果，已收到明年二月底就會遷移的相關公告，文化局文資科進行市定古蹟新竹靖廬的文資調查研究，明年五月會告一段落，將續爭取修繕經費進行整理。

擬與竹縣溝通取得土地

廖志堅說，新竹靖廬佔地五公頃多，被列為「市定古蹟」具文資價值的部分是已七十六年的新竹神社、即行政中心現址，但靖廬九成九的土地都屬新竹縣政府所有，對土地的利用，因新竹縣府主張採「有價撥用」方式，市府正努力與新竹縣府溝通，希望不要採有價撥用，讓市府能取得土地。

至於靖廬未來的活化與利用，文化局也會與教育處、社會處等單位進行校地或社會收容所等安置方向規劃。

俗稱「新竹靖廬」的內政部移民署新竹收容所表示，新的收容所預定地在高雄市，正辦理新建工程，預計一○七年才可能遷移，目前收容人數約在一千五百人上下，考量古蹟修復計畫的完整性，未來館舍移交回地方政府後，將由地方辦理後續古蹟修復工程。

文化局表示，靖廬是日治時期的「新竹神社」，於一九四○年完工，已經七十六年，其建物採用檜木，匠工技術精緻，屋角的「鬼瓦」與「懸魚」雕工優美，其神社社務所是台灣目前所見最大的，神社與州廳位於城市兩端遙對，是日治時期「祭政合一」表現，全台僅有。

市議員陳治雄要求市府落實靖廬遷移的承諾，同時將五公頃多的土地撥用做為成德高中國中部用地，讓國中生不用每天爬坡就學，且能解決校舍不足問題。