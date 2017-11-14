〈北部〉建設大增 明年總預算1113.2億創新高

在野預告 將合作嚴加審查
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府明年度預算為一一一三．二億元，創歷史新高，比今年增加九十．八六億元，歲入歲出相抵短差一八五．六四億元，將舉債因應，舉債額度也比今年的一五一．九七億元，增加卅三．六七億元；市議會今起將聯席審查預算，在野的市議會國民黨團與無黨團結聯盟昨天預告，將合作對預算嚴加審查。
市長鄭文燦指出，明年預算中的建設費用大幅增加，包括捷運綠線、機場捷運延伸至中壢火車站、鐵路地下化等計畫，編列卅六．二九億元；道路新闢及改善計畫編列了五十一．二六億元；河川水域整治工程、雨水下水道、污水下水道系統，編列了廿七．○八億元。另有九所國立高中職改隸市立、國民運動中心及體育園區興建等工程。
教科文支出最多 416億餘
明年度總預算仍以教育科學文化支出最多，共編列四一六．八九億元，占歲出比率卅七．四五％；經濟發展二二八．六一億元，占二十．五四％；一般政務支出一九四．一億元，占十七．四四％
國民黨批 市府辦活動太浮濫
國民黨團書記長徐玉樹指出，黨團對必要的建設、民生相關預算一定會支持，不過，市府今年舉辦活動十分浮濫，造成人力負擔又效益不彰，必須檢討，黨團會對活動舉辦特別多的文化局、客家事務局、青年事務局等局處，嚴加監督。他感嘆說：「雖然桃園市的財政狀況不錯，但不能債留下一代。」
無盟：刪預算 絕不手下留情
「不合理的預算，一定會砍！」無黨團結聯盟執行長劉勝全也說，今年不只總預算創新高，歲入歲出短差也高，教育科學文化、社會福利分別成長四十八．三九億元、廿七．五二億元，因此與國民黨團組成策略聯盟，若局處無法明確說明預算用途，刪除預算絕不手下留情。
民進黨表示 將動員協助保留預算
市議會民進黨團總召呂林小鳳則說，民進黨團會全力支持市府的施政，明年的預算有軌道建設，還有YouBike、運動中心等，都與民生息息相關，對於工務局、交通局、水務局、環保局等硬體建設多的局處，黨團將於預算審查時發動甲級動員，協助保留預算。
呂林小鳳強調，民進黨團也會秉持理性監督的精神，被點名的部分局處若是舉辦過多效益不高的活動，將不會強力護航。