〈中部〉水湳智慧城開發 預估進帳千億

2017-11-14

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府這七年的重劃、區段徵收標售金額約二八二億，市議員張玉嬿昨在議會說，未來水湳智慧城等開發區標售可望超過一五○○億，台中正在「轉大人」，要求盈餘多繳市庫；地政局長張治祥回應，扣除開發成本，預估進帳千億元。

謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿質詢表示，市府利用重劃、區段徵收取得財源，投入公共建設、翻新市容街景，據地政局資料顯示，前市長胡志強時期，區段徵收配餘地標售七十五億，市長林佳龍接任到現在標售六十五億，升格迄今標售超過一四○億。

張玉嬿說，已完成的開發區尚有一○九億元的潛在收益，加上水湳智慧城開發後預估八二九億，十三、十四期重劃預估五七一．六億，標售金額超過一五○○億，台中躍居第二大城正在「轉大人」，盈餘應多繳市庫，除公共建設外，也應投入社福、勞工訓練等，符合社會正義。

張治祥表示，區段徵收配餘地或重劃的抵費地若無特殊用途，將進行標售。水湳機場原址北側、南側及十三、十四期重劃等開發區，扣除開發成本，預估可為市庫入帳近千億元，提供更多的市政建設，明年編列平均地權基金廿四億繳庫。

她說明，但像水湳、北屯捷運機廠等精華土地，市府認為這種大片土地賣掉相當可惜，會改以標租地上權方式，透過ＢＯＴ等招商，鼓勵民間投資，減低初期土地取得成本，同時市府又能保留土地所有權，長期嘉惠更多市民。