〈中部〉花博票價出爐 全票350元

2017-11-14

十二種票種 滿足不同族群

〔記者張菁雅／台中報導〕二○一八台中花博票價出爐！市政會議十三日通過台中花博門票收費標準，推出多達十二種票種，全票三百五十元、優待票一百七十五元，、團體票每人二百卅元，並有最早鳥票、早鳥票、星光票、紀念套票等選擇，滿足不同族群。

台中世界花卉博覽會將在明年十一月三日至二○一九年四月廿四日，在后里、豐原、外埔三大展區舉行，外界關心的票價終於出爐。為鼓勵民眾提早購票，還有最早鳥票一百五十元、早鳥票一百七十五元、預售優惠票二百元、預售全票二百卅三元。

考量有些民眾白天沒時間參觀，市府推出星光票一百五十元；想多次參觀的民眾，則可選擇三日票六百五十元、全期間票二千五百元；喜歡收集票卡的人，可以買紀念套票一千六百八十八元。另外，六歲以下兒童、身心障礙者、低收入戶、花博志工則可免費入場。

早鳥票、預售票開賣時間 近期公布

交通局長王義川表示，台中花博票價是參考二○一○台北花博票價訂定，雖然台北花博全票是三百元，但時間已經過多年，加上台中花博有三個展區，所以將全票訂為三百五十元，台中市民持「市民卡」可以免費參觀一次；由於早鳥票、預售票優惠很大，建議民眾提早預購，而在收費辦法完成法制程序後，交通局近期將召開售票記者會，公布早鳥票、預售票實施期間。

至於票價是否合理，蘇小姐說，要看節目內容是否豐富、值回票價，否則全票三百五十元是貴了一點，而且台中花博雖有三個展區，但展區間都有段距離，還要花時間搭接駁車前往，不像台北花博，到展區後不必進進出出，就能待上一整天。