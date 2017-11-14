〈中部〉彰市公園多罐頭塑膠設施 議員︰沒特色

2017-11-14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市超過八成以上的綠地在八卦山上，因此市區的公園綠地不多，顯得格外珍貴，但在彰化市區的公園內，卻充滿水泥建築，而其人工遊樂設施也幾乎都是塑膠產品遊戲設施，「走到哪裡幾乎都是同一個相同模型的設施」，材質和顏色搭配相似度高，學者和議員都相當感慨，希望能「再造」公園。

縣議員林世賢說，彰化市公園面積嚴重不足，都被挪移到八卦山，彰化市都市計畫公園用地面積七十二公頃，已開闢六十五公頃，近五十四公頃是在八卦山上，市民能使用的公園綠地僅有十一公頃，與其他城市相較極為貧乏。林世賢也說，彰化市公園就是少了最關鍵的在地特色味，且公園裡面的罐頭遊戲，對小朋友的感覺統合發展沒什麼幫助。

在地居民高中國文老師徐慶齡說，公園應該要有自己的樣子，而不是每個公園都是塑膠材質的遊戲設施，她身為媽媽，常常都有一個疑慮，大太陽底下塑膠板被日照曬得發燙的溫度，小孩子根本沒法在上面玩，也讓人懷疑會不會釋放有毒溶劑？如果材質變成木頭，不至於高溫燙腳，材質也更為天然，對孩子更安全。

都市計畫技師、文化大學建築及都市設計學系助理教授高立新，曾參與台北市政府、新竹市政府公園再造規劃，他提出「公園共融化」與「特色公園」的概念，重新打造以增進孩童的身心發展，並讓公園連結社區與孩童家長。他說，現在的公園強調整合性的遊戲場合，意思就是讓公園不要再像「大眾臉」一樣，如此才能吸引孩子和家長一起到此活動，促進小朋友的感覺統合發展，這是設計兒童遊戲關鍵發展。

縣府︰明年中有示範點

對此，縣府城市暨觀光發展處副處長許俊宏表示，公園改造理念符合現代需求，要創造特色有共融性公園，照顧更多族群，是縣府努力的目標，縣府擬以八卦山市集中心為示範點，明年年中之前，將會出現一個很有特色的遊戲設施，並以公共藝術的方式呈現，屆時大家可拭目以待。