〈中部〉埔里大城里蘭陽街邊坡崩塌 居民嚇到睡不著

2017-11-14

邊坡無構造物 無法申報災修

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮大城里蘭陽街邊坡今年六月豪雨嚴重崩塌，但因邊坡原本無構造物，無法申報災修工程，現有鋼軌樁及鋪設遮雨布無法阻擋土石持續滑動，里長黃志忠為復建工程積極奔走卻不幸因病過世，鎮代曾秀月昨呼籲公所重視蘭陽街周邊大批建築安全，避免大規模崩塌造成更大生命財產損失，也才能告慰里長在天之靈。

里長奔走求援 不幸因病過世

埔里鎮代曾秀月表示，蘭陽街狹窄陡峭，右側上方鐵山路多高樓，最近埔基又新建一棟長照教學大樓，左側下方大城路也有多棟相連透天厝，六月豪雨造成原本的土石邊坡嚴重掏空，距離下方大城路的民宅後院已不到五十公分，土石還不斷滑動，居民逢雨就嚇得睡不著覺，里長黃志忠為此不停奔走，無奈因病過世，里民們更加求助無門。

公所工務課長邱帥倫解釋，蘭陽街邊坡之前未施設相關人為構造物，不符災修工程申報條件，會同縣府勘查後應無立即危險，已釘入約十根鋼軌樁，坡體也鋪設遮雨帆布，逐漸讓坡體恢復穩定。

鎮代要求再勘 爭取災復工程

下方的鄧姓、許姓居民卻認為公所說法一派輕鬆，現在只要下雨就有土石滑落，無法安心入睡，不然就請公所人員來住看看，體驗居民擔心遭上方土石、建築「泰山壓頂」的恐慌。

曾秀月表示，蘭陽街邊坡災害關係上方鐵山路、下方大城路數十戶民宅及埔基長照大樓的安全，現在花小錢就能整治的問題，難道一定要變成大規模災害，釀成重大生命財產損失，才來補救或究責，已要求公所再辦理會勘，向上級爭取災害復建工程。