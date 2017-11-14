〈中部〉身心障生組樂團 表演賺錢圓出國夢

2017-11-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一群身心障礙學生組成「折翼天使樂團」，從不會、不相信自己可以彈琴、拉大提琴，到可以登台演出，甚至靠自己能力賺錢，他們除在國內表演鼓舞許多身心障礙者，更許願要出國巡演帶給更多人希望，今年入選安麗「小夢想、大志氣」追夢計畫，希望大家能支持幫助他們圓夢。

小豪、小翔（化名）兩兄弟都是重度聽障生，小豪看到同是聽障生的小君彈電子琴很羨慕，主動找斗南高中特教老師吳江明表達他也想學琴，帶著小翔一起加入折翼天使樂團，小翔愛打爵士鼓卻因聽力問題無法聽到配樂，因而轉學街舞。

吳江明說，透過團隊表演學員間會互相激勵，小翔有次跟大家登台演出，激發他也想演奏樂器企圖心，現是薩克斯風手，跟小豪搭檔在斗六一家觀光工廠表演，阿嬤實地去看他們表演，開心到當場感動痛哭。

同樣是聽障的小羽，為了拉大提琴，費了半年時間抓音準，但一直無法達到老師要求，老師婉轉要她改學其他樂器，她大哭一場眼淚擦乾又埋頭苦練，終於獲得老師肯定，現在大提琴拉得很好。

吳江明說，折翼天使樂團成立十多年，前一批團員花八年圓夢出國表演，這批新成員兩年前加入時許下要到馬來西亞巡演的願望，成員們也以該目標努力練習及表演存旅費。

吳江明指出，很開心這次能入選「小夢想、大志氣」追夢計畫，若能在該計畫中脫穎而出，孩子們就可以提早圓夢，請大家支持幫助孩子圓夢，投票網址：http://www.amway.com.tw/dreammaker/2017/story9.html。