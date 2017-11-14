〈中部〉酢漿草保濕 新港種出平地茂谷柑

2017-11-14

採精緻化經營 甜度達16度

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣新港鄉公所果樹產銷第六班成員，將水稻田改種茂谷柑，以挖溝、土層種黃花酢漿草等方式，讓果園土壤兼具排水與保水性，惟受限廿名成員將近七十歲高齡，採精緻化經營，每公頃僅收成四萬台斤，較一般果園少一半，因日照充足，甜度可達十六度，比一般高一至二度，下個月產季還未到，已有老顧客搶先訂購。

新港果樹產銷第六班班長江炳添昨天表示，民國九十年與副班長江欽落等農友評估當地日照充足，適宜栽種果樹，將○．八公頃的稻田改種茂谷柑，起初因地勢平坦而不利排水，樹根浸在水份過多的土壤，易裂果或死亡，前五年都失敗收場。

平地不利排水 前5年失敗收場

江欽落說，經行政院農業委員會台南區農業改良場輔導，得知柑橘果樹生長環境首重排水，陸續在果園挖溝改善，並在果樹周邊種俗稱「幸運草」的黃花酢漿草當植被，並施以大豆粕、花生粕等有機質肥料，保持土壤濕度與通氣性，克服平坦地勢難以種柑橘果樹的問題，也讓產品通過吉園圃認證。

農改場協助 種酢漿草改善排水

縣府農業處農務科長李秋瑩認為，以酢漿草作草生栽培，能保濕、增加表土有機質，竹崎鄉有農友種植的西施柚也採用這個方法，有效抑制雜草生長。

寒流來得晚 竹崎椪柑還未「膨皮」

另，竹崎鄉椪柑進入產季，今年因寒流來得晚，椪柑還沒「膨皮」，果粒周徑多半落在廿三公分，較去年偏小，但仍保有酸甜風味，竹崎公所十八、十九日上午十點至下午五點，在竹崎親水公園舉辦「椪然心動‧橘色愛戀」活動行銷椪柑，為農民開拓商機。