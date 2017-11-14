〈中部〉豐富專案 地方盼建運動中心

2017-11-14

〔記者歐素美／台中報導〕市府推動豐富專案，定位為生技產業園區，打造豐原副都心，目前正辦理區段徵收及基礎工程作業，預計明年四月先行提供作為花博臨時停車場使用，六月前公告招商，明年底全區基礎工程完成；市長林佳龍昨前往工地視察，市議員張瀞分、陳本添、翁美春及陳清龍則要求應優先規劃興建國民運動中心及社皮里活動中心。

市府地政局、經發局及運動局昨簡報時指出，豐富專案第一期工程佔地五．五一公頃，其中，一．九六公頃將以生物資訊及生技創研專區為發展方向，導入生物資訊、醫療管理、智慧醫療及生技產業創研中心等機能；二期則將北側的文中五用地規劃為六．八公頃產業專用區，定位為生技實驗室，目前正進行都市計畫變更作業。

一期工程中，○．五八公頃體育場用地將興建國民運動中心，運動局表示，將朝節能及低量體方向規劃，預計十一月底即可啟動規劃設計。在場的市議員則要求國民運動中心的興建動作要快，並要求將社皮里活動中心結合國民運動中心納入豐富專案中，提供社皮里一萬多居民活動的空間。陳清龍並建議市府可將綠地納入公園，以符合多元目標使用，以提高建蔽率，單獨提前完成活動中心的興建。

林佳龍表示，將要求相關單位研議是否可行，至於社皮里活動中心結合國民運動中心或社皮里活動中心單獨興建，市府採開放態度。