〈中部〉14輛雙節巴士沒領牌 閒置未上路

2017-11-14

收不到權利金 市府：不排除回收車輛

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府調整BRT政策，將卅二輛雙節巴士招標出租，市議員顏莉敏、楊正中昨天質詢說，其中十四輛沒有領牌無法上路，市府無權利金可收，市有財產橫遭閒置折損；交通局長王義川霸氣回應，將要求業者儘速上路營運，否則不排除回收車輛。

顏莉敏說，市長林佳龍廢除BRT，卅二輛市有雙節巴士遭棄置一年多，外界質疑聲浪不斷，交通局才於去年十一月、今年二月分二次決標出租十八輛、十四輛給業者，收取權利金，對外宣傳雙節巴士已活化順利上路。

她批評，依契約車子要領牌上路後，才能收取權利金，但僅十八輛有掛牌上路，其餘十四輛根本沒有領牌，客運業者礙於許多因素無法讓巴士上路，市府就無租金可收，質疑這是雙方默許有意無意閒置，市有財產橫遭折損。

業者稱出車就賠錢 議員批市府假活化

楊正中則說，雙節巴士從一公里補助卅五元驟減至廿七元，業者掛牌上路後，每出一趟車賠一次錢，市府也沒提供其他更好的路線可供營運，業者有苦難言，才不願讓另十四輛掛牌，閒置在調度場，市府假活化、真卸責。

交通局長要求業者停止抱怨 儘速上路

王義川表示，卅二輛雙節式低地板大客車現都已委由統聯、台中客運及巨業交通公司負責營運，目前投入台中車站至高美濕地路線服務，預計每年可有三千九百萬餘元權利金收入，無資產閒置浪費情形。

至於十四輛未上路的雙節巴士，王義川說，這是業者早就知道的情況，既然要租就不要抱怨，業者應該積極評估行駛路線。交通局將要求業者儘速上路營運，否則不排除回收車輛租給其他業者，以提供民眾更便捷的大眾運輸服務。

另外，市議員張瀞分、張廖乃綸、蘇柏興等人也質疑，十公里免費公車看似好康，但因路網不全、不方便及公車減班、脫班，搭公車人次下降中；王義川則說，這三年增加廿條公車路線，平均月班次數多七千五百班，平均月運量增加七十五萬人次，初步展現改革成果。