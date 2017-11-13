〈南部〉棄嬰隨養父母 返善牧嬰兒之家接受祝福

2017-11-13

〔記者蔡文居／台南報導〕善牧基金會台南嬰兒之家昨天舉辦收養家庭團聚活動，共有四十個收養家庭參加。其中，二年前在永康被發現的棄嬰小羽（化名），今年完成收養程序，昨天首次與收養父母返回嬰兒之家，社會局將小羽的臍帶與衣物轉交給收養人，祝福小羽健康平安地成長。

善牧基金會副執行長陳惠鏡表示，今年家庭團聚的活動主題為「為愛冒險～再一次say yes，I do！」邀請家長與孩子們一起完成一條手鍊，做為彼此間愛的信物，並在天主教台南教區主教林吉男見證下，向孩子們許下愛的誓詞。

其中，前年在永康被發現的棄嬰小羽，今年年中終於完成收養程序，收養父母昨帶著他參與這個祝福儀式。

小羽是在一○四年九月十五日凌晨，在永康區二王路巷口的一根電線桿旁被人發現，隨後安置在台南嬰兒之家，經過四個月協尋未果，去年開始進行出養安排。小羽的養父母是第一次收養，為協助小羽適應環境，收養母親請了兩個多月育嬰假全心照顧她。

天主教善牧基金會說，嬰兒之家成立十年，已為二百個孩子在國內找到收養家庭。近年來出養人的型態與早期很不一樣，早期服務的出養人以未成年未婚懷孕的比例居多，每年約占七成，近五年來，出養人平均年齡上升，未成年的出養比例下滑至四成，卅歲以上的出養人占二成，廿至廿九歲有四成。