〈南部〉爭拍懸日奇景 千人沒等到

2017-11-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕天公不作美，高雄市昨天傍晚首度舉辦封路拍懸日活動，上千位攝影同好苦等到天黑，太陽公公始終未露臉，個個失望而歸，留下滿滿的懸念。

封路苦候 惜天候不佳

英國神秘的巨石陣，每到夏至或冬至，日出與日落運行軌跡剛好會落在巨石石柱間；美國紐約曼哈頓也因為「棋盤式」街道建築，每年夏至前後二十一天，會發生日落街道盡頭，陽光灑滿東西向街道，稱為「曼哈頓懸日」奇景。

高雄得天獨厚，同樣擁有棋盤狀街道，特別是青年路僅與正西向相差十九度，根據氣象局觀測資料，高雄是台灣觀看「懸日」最佳城市，每年有兩次欣賞懸日的機會，分別在一月二十七至二十九日間、十一月十一至十三日間，橘紅太陽落在青年路兩旁玻璃帷幕大樓間，夕陽餘暉把整條街道渲染成金色大道。

高雄市觀光局昨天傍晚四點至五點半，首度在青年與民權路口舉辦「攝影好手照過來，高雄懸日邀你挑戰」活動，為了攝影者的安全，並實施交管封路。

雖然高雄市昨天天候不佳，雲層很厚，但上午十點多就有民眾到現場等候，下午兩點封鎖線拉起，立刻搶佔第一排，估計現場人潮約蔓延一公里，至少有上千人。

天黑死心 帶著懸念回家

七十二歲的莊姓阿嬤拿著專業大砲相機，搶佔第一排，她透露自己是第一次拍懸日，但天氣不好，感到很失望。

高雄市觀光局長曾姿雯到場與民眾一起等候懸日，西方天空雖然陰沉，但隱約露出一絲紅光，上千人不死心，苦苦等候，直到傍晚五點二十分天色逐漸黯淡，大家才死了這條心，並說，高雄最近獲得背包客指南「孤獨星球」推薦為二○一八全球十大最佳旅遊城市第五名，希望懸日奇景也能創造話題，吸引旅客造訪高雄。