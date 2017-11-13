〈南部〉〈竹田〉閹雞正名「鐓雞」 規格化走頂級

2017-11-13

閹雞推廣中心總幹事文獻考據

〔記者邱芷柔／屏東報導〕一般動過閹割手術的公雞被稱做閹雞、太監雞，閹雞的肉質滑嫩、多汁，是早年客庄敬神祭祖時必備供品，屏東縣竹田鄉閹雞推廣中心總幹事曾繁榮，從文獻中考據發現，去勢過的公雞其實叫做「鐓雞」，為發展這項特色產業，他以竹田鐓雞為名，制定「鐓雞」標準，做出市場區隔，希望能開啟頂級白肉市場新藍海。

曾繁榮說， 明代朱權著的「臞仙肘後經」裡有「騸馬、宦牛、羯羊、閹豬、鐓雞、善狗、淨貓」記載，「鐓雞」就是去勢的公雞，明代李時珍的「本草綱目」裡也有對鐓雞的敘述。

飼養天數、雞腳側腳都有標準

曾繁榮指出，過去只要動過去勢手術的公雞都被叫做閹雞，其飼養過程、天數沒有相關標準可循，價格與品質不一，有心業者可能以閹雞之名，漫天喊價，沒有專業閹雞知識的消費者就成了冤大頭。

竹田鄉閹雞推廣中心以「竹田鐓雞」為名，制定驗證標準，包括要飼養超過兩百天（達七個月以上）、雞腳側邊腳距長度需達一．五公分，為了驗證鐓雞是在幼雞時期就進行手術，還必須檢視雞冠是否在兩公分內，雞臉的肉垂長度也必須在一公分內，才是合格的竹田鐓雞。

5週閹割 比白肉雞貴了近8倍

竹田鐓雞約五至六週大時就必須進行閹割手術，術後至少飼養超過七個月，其價格隨著雞隻「熟度」計價，平均一隻十斤的竹田鐓雞，價格為兩千三百元，與中央畜產會公告的白肉雞每斤二十九．三元，貴了近八倍，開創頂級白肉的新市場。

曾繁榮表示，制定標準後能讓飼養者有合理利潤，消費者吃得更安心，做出與一般市場的區隔，就像國外對頂級肉品的堅持一樣。