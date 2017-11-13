〈台北都會〉停車繳費吃錢? 車主怒求助無門

2017-11-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市建國高架橋停車場合計有三千個停車位，每日停車人數眾多，近日卻發生自動繳費機故障吃錢情況，離譜的是，車主被吃錢後，客服電話不是無人接就是傳真號碼，讓車主相當氣憤。對此，停車管理處表示，將請廠商儘快維修，並補償車主損失，也提醒民眾若發生類似狀況，撥打一九九九市民熱線，就會有人處理。

停管處：已請廠商維修並補償損失

位於南京東路與建國北路口的建國高架停車場Ｂ站，前天下午發生自動繳費機故障情況，若是持現金繳費的車主，繳費後，機器螢幕會顯示「找零錯誤」，餘額也不會退款，前晚實際走訪發現，受害車主不只一人，但因只是零錢，多數車主只好自認倒楣。

車主謝小姐說，前晚被吃掉二、三十元後，發現機器無法退款，當下撥打繳費機上所貼的二十四小時客服電話反映，才發現電話根本打不通，雖是小錢，但在這裡停車的人很多，若每個人都只能摸摸鼻子認虧，累積下來的錢也是相當可觀，停車場業者這種僥倖態度讓人無法接受。

停管處營運科長鄭麗淑表示，該停車場是委外經營，已經通知廠商改善，如果未改善可依經營契約，每次開罰兩千元，至於車主權益受損部分，停車場都有車牌辨識，車主提供車號跟停車時間，就可透過系統去查詢並返還權益。