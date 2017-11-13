〈台北都會〉蘆洲神將千人行腳 品嘗切仔麵

2017-11-13

〔記者葉冠妤／新北報導〕蘆洲神將文化祭壓軸場昨天在成蘆橋下舉行，卅六尊威武神將一字排開，威風凜凜，帶領近千名民眾行腳遶境到微風運河廣場，沿途為大眾祈福，現場更免費大方送五千碗切仔麵，讓參與民眾大飽口福。

文化祭壓軸 36尊神將率隊祈福

今年蘆洲神將文化祭以「神遊蘆洲 將威面面」為主題，昨天「神將護台灣，千人行腳」是重頭戲，卅六尊神將從蘆洲區公所浩浩蕩蕩出發，沿著三民路到微風運河水岸，祈福台灣水陸均安，國泰民安。

每年最受民眾歡迎的莫過於「蘆洲道地切仔麵」，蘆洲公所邀集在地十多家切仔麵業者，烹煮超過五千碗供民眾享用，強調湯頭以大骨燉熬，不加味精，風味獨特鮮美，吸引民眾攜家帶眷來品嘗，加上昨天氣微涼，在橋下吃一碗切仔麵，讓不少人大呼幸福。

新北市長朱立倫昨出席活動，與卅六尊神將合影，更現場扮演起小廚師，親自下廚烹煮切仔麵，他說「南擔仔麵、北切仔麵」，傳統美食與宗教文化相結合，營造出蘆洲的在地特色，歡迎民眾搭乘捷運，輕鬆暢遊蘆洲。

除了有威武神將、美味切仔麵，昨天還安排難得一見的「神將護台灣」演出與「扛神將」、「神將拍貼」、「神將彩繪臉譜」等活動，為了讓大小朋友都能一起參與神將文化祭，現場還有「神將闖關換好禮」，讓小朋友從遊戲闖關中認識神將特色。