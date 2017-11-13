〈北部〉烏石港流浪狗疑遭「毒」手 4隻受害

2017-11-13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港附近，流浪狗疑陸續遭毒害，至少有四隻受害；有人懷疑是養雞戶所為。當地港口里長李隆吉說，他也有養雞，附近養雞戶逾一百五十隻雞被狗咬死，損失很大，但他不知道有沒有人毒狗。宜蘭縣動植物防疫所展開調查，毒狗最重可處五年徒刑，民眾看到流浪狗請通報防疫所，不要以激烈手段毒狗。

居民疑養雞戶報復 防疫所調查

烏石港附近居民前天下午看到黑狗「歐歐」倒在衝浪店旁，不斷抽搐、口吐白沫，疑似中毒；「歐歐」在當地生活了十年，竟發生如此憾事，旁邊另一隻狗「瓶瓶」也在抽搐抖動，居民趕快把牠們送到動物醫院搶救。

「歐歐」後來急救無效，「瓶瓶」救回，但仍相當虛弱；居民懷疑是附近養雞戶因雞隻遭野狗攻擊造成損失，在附近放置老鼠藥或農藥，目前已知有四隻狗受害，希望大家不要再毒狗，烏石港有很多遊客，也會帶狗來玩，可能會危害到無辜的狗，也會影響大眾對烏石港的觀感。

李隆吉說，他有養雞，聽說附近有四戶人家的雞被狗咬死，受害超過一百五十隻，他養的雞就曾經一個晚上被咬死十幾隻，公所清潔隊也抓不到，他不知道有沒有人毒狗，倒是養雞戶損失很大。

「請民眾保護財產時不要過於激烈，否則會觸法。」動植物防疫所長陳文進說，民眾飼養的動物被侵害，可以通報防疫所捕捉，以毒狗方式報復太過激烈，雖然是為了保護財產，但會觸犯動保法，可處一年以上、五年以下有期徒刑，累犯還可加重刑期二分之一，防疫所會訪查收集資料，並請警方調閱監視器展開偵辦，也會解剖化驗小狗屍體，釐清死因。