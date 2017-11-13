〈北部〉紓解醫療荒 元培醫科大擬附設醫院

2017-11-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山區醫療荒可望有解了！元培醫事科技大學校長林志城透露，校方已向教育部及衛福部提出設立三百床附設區域教學醫院計畫案，將是香山區第一間大型醫院，同時會以學校發展特色，設立日照中心、術後康建中心與視光中心，提供大新竹地區不一樣的醫療資源與需求。

將設立三百床 初估經費12億元

林志城說，元培醫事科大附設醫院將是全國第一個科技大學提出附設醫院的重要計畫案，此計畫已經教育部第一階段核准，並獲衛福部同意後再到教育部進行第二階段審核，如果順利，將設立三百床的區域教學醫院，附設醫院將位在學校內的群賢樓附近，學校已成立附設醫院籌備中心，初估約需十二億元經費，會以募款及校務基金支應蓋建。

林志城說，元培醫事科大原本就有護理相關系別，更有全國唯一的視光系及醫療餐飲服務和放射系等醫療相關系所，除可降低護理實習人力成本，還會以學校的特色，設立術後康建中心及日照中心和視光中心，提供有需要民眾一個安穩的術後休養醫療院所。

林志城舉例說，像有患者動過心臟或髖關節等手術，需要復建及術後的衛教醫療，這時元培醫事科大附設醫院就能提供這方面的醫療協助，以專業的醫護人員來協助患者重回正常生活。

若順利成立 日照中心明年啟動

此外，隨著台灣年齡老年化，學校附設醫院也會成立日照中心，提供各種適合銀髮族的健康醫療服務，包括藝術、音樂等復建治療如燒陶、畫畫及手作、唱歌等，並有營養師提供食物基本營養觀念，讓長輩吃得健康、玩得放心，晚上提供舒適的安養環境，享受老年生活。

同時醫院也會成立視光中心，提供視力及眼科等方面的醫療協助，這些都是元培醫科大的優勢，未來不僅可成為竹市香山區重要的醫療中心，更是提供醫療與養生服務的醫養綜合區域醫院。

林志城說，元培醫科大附設醫院目前已在教育部進行第二階段審查，如果順利，明年就可先啟動日照中心或術後康健中心，並隨著十層樓、三百床附設醫院大樓的興建，守護新竹市香山地區居民的健康。