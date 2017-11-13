〈北部〉復育萬株野百合 蘆竹大古山打造花海

2017-11-13

〔記者陳昀／桃園報導〕野百合花海風華即將再現！市府農業局與山腳社區發展協會合作，昨天號召近百名鄉親，在蘆竹區大古山上種下大批野百合幼苗，預計復育一萬株；市長鄭文燦說，大古山休閒農業區預計月底獲得核定，期待白色野百合花海能發展為觀光特色，讓此處成為桃園的後花園。

蘆竹區長褚春來表示，約廿多年前，大古山上曾有大量野百合，後來隨著無人看管漸漸消失，期待居民自發的復育活動，能發展成全新觀光特色。

山腳社區發展協會理事長李文達說，小時候路邊隨處都是野百合，他退伍後返鄉，赫然發現童年美景已不復見，近期決定發起「大古山重現野百合風華」活動，購入一萬株野百合花苗，先在福山宮附近種下近五千株，其餘分送給周遭廿一間農場，期待明年春天就能重現滿坑滿谷的野百合花海，找回記憶中的美景。

鄭文燦表示，大古山早期稱為「大崙尖」，海拔一五一公尺，位於蘆竹區東北部的林口台地末端，山頂地形開闊、視野遼闊，且鄰近竹圍漁港、桃園國際機場，可以遠觀夕陽、欣賞夜景及飛機起降，近年來吸引許多業者經營景觀咖啡廳等，相信野百合花海也將成為另一大觀光特色。

「打造桃園的後花園！」鄭文燦說，市府已規劃大古山為大古山休閒農業區，預計月底可獲行政院農委會核定，包含山腳、山鼻、外社、坑口等四里範圍，總面積約二六六公頃，市府將陸續完善各項導覽設施，並結合生態旅遊，帶動在地觀光產業及農業轉型。

大古山休閒農業區發展協會理事長胡進利說，協會規劃在福山宮旁設立遊客中心，並設置機場捷運A10山鼻站的接駁車，獲核定後，此處將有更多合法的民宿、休閒農場、景觀餐廳，讓民眾遊憩。