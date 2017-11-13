〈中部〉霧峰四德路5里路祭 供品置地2公里

2017-11-13

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區四德路是霧峰通往烏日的要道，因交通繁忙事故頻傳，地方為祈求鄉親出入平安，五年前由北柳里三官大帝廟首度舉行路祭，昨天再度結合鄰近共五里舉行路祭，除擺放地上的祭品綿延約二公里外，下午五點半開始還舉行少見的鍾馗掃路壓煞儀式，為避免民眾沖煞到，儀式進行期間特別封閉雙向約一．七公里路段，希望未來民眾都能行車安全。

霧峰區北柳里長陳宗旺表示，霧峰四德路是霧峰通往烏日及前往中投公路、國道三號的聯絡要道，每天通行車輛眾多，因交通事故頻傳，並有死亡車禍，五年前在鄉親要求下，由地方信仰中心三官大帝廟發起舉辦路祭法會，因依照習俗，相隔五年、十年需連續舉辦三次才算圓滿，昨天再度舉辦道路祈安普施法會，包括霧峰區長李鴻裕、立委顏寬恒、市議員李天生等人都到場。

陳宗旺表示，昨天路祭法會除北柳里外，包括四德路沿路的南柳、四德、五福、丁台各里都有民眾參加，路祭的祭品共一千五百份，特別的是祭品不同於一般普度放在桌上，而是將包括飯擔等祭品直接擺在地上，一路從中正橋頭綿延至丁台路，全長超過二公里，相當壯觀。

昨天傍晚五點半到六點半，更舉行少見的鍾馗掃路壓煞儀式，為了讓儀式順利舉行，並避免運勢不佳或幼兒沖煞到，昨天傍晚五點到六點半，四德路從中正橋到平溪橋間約一．七公里路段雙向封閉，沿途安排守望相助隊員疏導交通，祈求民眾未來都能行車平安。