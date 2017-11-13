〈中部〉烤乳豬補給 「田中馬」人情味滿溢

2017-11-13

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣跑者年度盛會，「二○一七台灣米倉田中馬拉松」昨日清晨六點二十分在田中鎮龍江文化園區開跑，今年吸引一五四六五名選手報名參賽，不過天公不作美，下起大雨，但跑者們還是穿上雨衣或撐起雨傘跑好跑滿，熱情的田中鎮民也準備薑茶、烤乳豬等琳琅滿目的補給品，要讓跑者留下最難忘的人情味。

人氣破表的田中馬拉松邁向第六屆，已經連續五年獲為最具台灣人情味的熱門賽事。田中馬拉松賽道多元，沿途可飽覽彰化八卦山、八堡圳與濁水溪平原稻浪等景色，另外還有由數千名田中鎮名組成的「吃到飽」加油補給團，成為選手們最為稱道的特色。

彰化縣長魏明谷、田中鎮長謝文賢、立委陳素月、王惠美、林麗蟬、田中鎮觀光發展協會理事長鄭宗政等地方民代士紳，昨日一早也都齊聚會場，為這場賽事鳴槍起跑，這次活動也有參賽者Cosplay復仇者聯盟、日本動漫 Love Live！，或是大野狼與小紅帽等童話經典人物，為活動增采。

魏明谷表示，田中馬拉松展現田中人的熱情以及好客，跑者們趨之若騖，一年比一年還搶手，就算陰雨綿綿，也澆不熄跑者的熱情，感謝所有跑者認同以及愛好田中馬拉松。

來自桃園的四名參賽者，首度參賽，為了回應田中人的熱情，決定扮演「復仇者聯盟」與民同歡，雖然大雨不斷，仍然跑得相當盡興；來自彰化市的陳美潔表示，報名多次終於抽到籤，即使下大雨也要跑完，加油團也跟著我們一起淋雨加油，覺得很感動，尤其還準備烤乳豬、薑茶等，真的很熱情，人情味名不虛傳。

雖然雨勢不斷，但也有跑者反應天氣涼更好跑，今年全馬組完賽率接近九成五，比往年還高，最後男子組全馬冠軍由蔣介文以兩小時四十二分四秒奪冠，女生組由來自香港的 CHAN WAI FONG 以三小時二十五分三十九秒封后。