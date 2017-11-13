〈中部〉抗議烘稻排煙塵 二崙碾米廠允改善

2017-11-13

〔記者陳燦坤／雲林報導〕二崙鄉港後村民質疑一家碾米廠是空氣污染來源，昨由村長率隊前往抗議。李姓業者強調設備已改善，環保局也證實最近幾次稽查符合法令要求，經業者同意加強改善空污防制設備，村民才散去。

忍受3年 港後村抗議

港後村長蔡幸棣昨率領多位村民前往該碾米廠抗議，指烘乾稻米排放的煙塵造成環境污染，周遭村民呼吸道、眼睛及皮膚產生不適，懷疑與碾米廠有關；村民表示，三年前就向環保局投訴，環保局首次稽查即認定碾米廠排放煙霧不合格，但至今都沒有改善，村民忍無可忍，決定站出來抗議。

李姓業者澄清表示，經環保局稽查不合格，已斥資改善設備，迄今都沒有接到不合格通告；環保局綜合計劃科長張芳銘也指出，該碾米廠近年來多次稽查，排煙確實符合標準，環保局仍持續追蹤了解。

村民對環保局及業者的說法無法接受，懷疑業者在稽查期間未排放大量濃煙，稽查人員一走才排放，碾米廠周圍耕種的農民也覺得烘乾稻米時蔬菜生長受到影響，賣相變差，推測是碾米廠煙塵掉落造成。

業者允3個月內改善

張芳銘表示，環保局稽查是不定期，不論清晨或夜晚，只要接獲相關訊息，即使假日也照常稽查，且稽查作業事前保密，不可能走漏風聲，如果村民還是有疑慮，環保局可增加單日稽查次數，同時在兩週內協調農業處、建設處等單位到場了解；李姓業者也允諾在三個月內加強空污防制設備改善。

蔡幸棣強調，如果業者未履行承諾，將再發動村民大規模抗爭。