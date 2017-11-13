〈中部〉阿公被偷300條香腸 讓她想當檢察官

2017-11-13

小二女童獲頒助學金 感謝老人家

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市城隍廟慈善會昨天頒發「第四屆清寒孝親獎楷模助學金」，崇文國小二年級女童蔡淑婷，父親失聯，母親生她八個月後因病過世，從小靠著阿公、阿嬤擺香腸攤、打零工扶養長大。今年四月，阿公的貨車遭破壞，車上三百條香腸及冰箱被偷走，昨日她領到獎學金時，感謝阿公阿嬤養育之恩，期許自己更加用功讀書，日後當檢察官幫助弱勢家庭討公道。

城隍廟董事長葉源助表示，今年共有卅二名國小、國中、高中生獲獎，他們來自單親、低收入、隔代教養等弱勢家庭，但用功讀書又孝順，很難能可貴，國小組每人二千元、國中組每人四千元、高中組每人六千元獎學金，共發出廿萬元，肯定學子的上進心。

生財器具失竊 阿公安慰說沒關係

蔡淑婷的阿公蔡茂源說，淑婷乖巧、聰明，今年四月，他賴以維生的貨車遭小偷破壞，偷走車上三百條香腸、冰箱等生財器具，家裡靠政府低收入戶補助，無力重購生財器具，至今無法做生意，但他安慰淑婷說，「我們窮，人家更窮，東西丟了沒關係」。

蔡淑婷雖在困頓環境下成長，但在校成績及品性表現優異，喜歡閱讀，同時參加學校課後輔導班「以弱助弱」教導與她一樣弱勢的小孩學習。曾有同學身體不適嘔吐，她也自動幫忙清理嘔吐物，學校頒給她「品德之星」及「閱讀之星」表揚。

蔡淑婷與阿公阿嬤感情濃厚，在家常逗樂老人家笑哈哈，是阿公阿嬤的開心果，她希望加倍努力向上學習，報答他們的養育之恩，日前阿公的香腸、冰箱被偷，她說，「小偷很可惡，長大想當檢察官抓壞人」。