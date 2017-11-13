〈中部〉五分仔車來囉 虎尾糖廠拋蔗開工

2017-11-13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾糖廠昨天開工，全國唯一台糖五分仔車緩緩駛進第一百一十個年頭製糖的虎尾糖廠，虎尾福安宮「糖廠媽」駐駕並遶境廠區，祈求風調雨順、開工順利。台糖公司董事長黃育徵表示，歡迎鐵道迷來虎尾追逐小火車。

製糖期104天 可產製2.5萬噸

虎尾糖廠製糖期約一○四個工作天，預訂一○七年三月中旬完工，預估甘蔗產量廿八萬公噸，產糖量約二‧五萬公噸，製糖期間糖廠開放參觀，歡迎社會各界組團參訪，來一趟糖業文化知性之旅。

虎尾糖廠開工後，民眾來虎尾就可以看到小火車行駛鐵道運送甘蔗的畫面，勾起老一輩「偷甘蔗」的回憶趣事，也是鐵道迷追逐小火車慢行鄉野的最佳時刻，為回饋地方，虎尾糖廠開放參觀，服務電話05-6321540轉353。

昨天開工典禮，黃育徵與雲林縣長李進勇、立委張麗善、雲林農田水利會長林文瑞等人共同參與祭典、並拋蔗啟動開工。

黃育徵表示，開工期間對地方交通會造成些許不便，請鄉親包容，也會要求內部務必做好安全管控，保持優良傳統，做到零災害、零事故。

追小火車記得停、看、聽

台糖總經理管道一說，為讓民眾了解、體驗糖業文化，今年推出「糖業文化節」系列活動，由於虎尾糖廠開工期間，小火車通行區域及平交道大多無人看管，提醒沿線人、車遵守停、看、聽交通規則，確保行車安全。

今年虎尾糖廠開工有別往年，廠方另與政大雲林校友會在一旁同心公園舉辦森林音樂會，有音樂、歌唱及小提琴、口琴表演、親子著色創意畫畫比賽，以及用發票換名家書畫揮扇、品嚐現做黑糖等活動。