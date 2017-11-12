〈南部〉台61線七股至十份 人瑞步行慶通車

2017-11-12

〔記者楊金城／七股報導〕台六十一線西濱快速公路南部最後一段的台南七股交流道到十份交流道路段，昨天由行政院長賴清德、交通部長賀陳旦主持通車典禮，賴清德並扶著百歲人瑞和大批鄉親在台六十一線步行慶賀通車，共同見證歷史性一刻，更象徵路線長長久久、平平安安，下午六點後正式開放通車。

台六十一線被喻為第三條高速公路，賴清德說，這是一條很重要路線，希望藉由台六十一線成為台灣南北連通，縮短距離，促成彼此更合作團結、台灣經濟發展的力量。

賴清德說，台六十一線七股十份段的通車，將完成大台南三橫三縱交通路網，希望未來台南濱海產業、觀光、地方繁榮更發展。 賴清德現場還向鄉親掛保證說，台六十一線往南延伸的曾文溪大橋工程已由公路總局規劃中，他會大力推動，不會讓鄉親「漏氣」。他也說，他到行政院後，對台南建設更「直接」、「有力」。

台六十一線昨通車路段由七股交流道至十份交流道，總長度為七．一四公里，工程總建設經費約三十八．一億元，道路寬度為廿二．八公尺並配置雙向雙車道，橋下兩側為南一七三甲線混合車道，路寬六．五公尺。

公路總局局長陳彥伯說，台六十一線七股到十份段是第一條取得道路工程碳足跡認證，工程採生態工法、綠色建材，工程共減了三十座大安森林公園吸碳量的效果。

台六十一線七股交流道至十份交流道通車後，交通部指出，台六十一線桃園觀音交流道至永安交流道段、彰化王功交流道至芳苑交流道段預計在下月底前通車。