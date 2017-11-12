〈南部〉阿扁故鄉西庄里改名 陳致中有意見

2017-11-12

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府推動里鄰整併，儘管多方意見不斷，仍預計明年一月底實施第一階段，不過反對者認為此舉將抹滅在地歷史，例如前總統陳水扁的故鄉、已流傳三百年的西庄里，將與東庄里合併為東西庄里，以及安平區的石門里與海頭里的歷史意義。

對於西庄里將消失，陳水扁之子陳致中透過LINE批評，台南市政府不懂地方歷史，西庄可追溯至清朝嘉慶年間，甚至到了民國也未出現東庄，如果要里鄰合併也該回到原點，正名為西庄里而非和稀泥的東西庄里。當地里民也說，這兩個里從以前就很難劃分，當年國民政府來台後才因人口超過三百戶而分里，如果要改名也該改回西庄里。

另外，安平舊部落的西門里、海頭里將合併為王城里；港仔里、石門里則變成天妃里。對此，當地耆老不滿地說，海頭里是取自安平六角頭社中的海頭社之名，石門里更是從石門樓得名，過往安平富貴人家都會從海外運回巨石製作大門，可說是台灣第一座「帝寶」，每一項都非常有意義，與此相對的「王城」則略顯膚淺，更別提全台都有的「天妃」，市府完全是抹滅歷史的罪人。

民政局︰傳統地名不會不見

對此，民政局長陳宗彥強調，里名的更改都是由區公所向當地協調所得，並沒有主導取名也尊重地方意見，而且行政區域的名稱本來就會隨著時代調整，但傳統地名並不會不見，例如新化的舊稱大目降仍然相當知名。